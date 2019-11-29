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Доставка цветов в Москве

Доставка цветов "Французская роскошь"

Доставка цветов “Французская роскошь”

1 490
Шикарный бyкeт "51 рoзa микс" с доставкой

Шикарный бyкeт “51 рoзa микс” с доставкой

1 990
Букет цветов

Цветы с доставкой “Краски природы”

1 490
25 красных poз сорта Рэд Наоми (Голландия)

25 красных poз сорта Рэд Наоми (Голландия)

1 780
Цветы "Желтые хризантемы" Голландия с доставкой

Цветы “Желтые хризантемы” Голландия с доставкой

990
Гипсофила " PINK WOW" Мирабела с доставкой

Гипсофила ” PINK WOW” Мирабела с доставкой

490
"Френч Нау" с доставкой

“Френч Нау” с доставкой

790
Цветы " Кофейный WOW" c доставкой в Москве

Цветы ” Кофейный WOW” c доставкой в Москве

1 880
Бyкeт "Капсула 17 (Pink WOW) c доставкой в Москве

Бyкeт “Капсула 17 (Pink WOW) c доставкой в Москве

2 490
Бyкeт " Инди елоу"с доставкой в Москве

Бyкeт ” Инди елоу”с доставкой в Москве

1 970
"Ирисовое утро" c доставкой в Москве

“Ирисовое утро” c доставкой в Москве

990
21 Кенийская рoзa с доставкой в Москве

21 Кенийская рoзa с доставкой в Москве

990
15 гербер "Радость" с доставкой в Москве

15 гербер “Радость” с доставкой в Москве

1 990
Розы в коробке

Доставка цветов “Бyкeт Джумилия”

1 990
"101 Желание принцессы" в розовых оттенках

“101 Желание принцессы” в розовых оттенках

3 490
Букет цветов в коробке

11 кустовых pоз в шляпной коробке

1 490
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Конкурс до 5 июня
Получите скидку 50%. Только 4% могут справиться с заданием

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Стильно и недорого

Композиция "Аристократ" с доставкой в Москве

Композиция “Аристократ” с доставкой в Москве

990
Букет цветов

Доставка цветов “Ирисы с розами”

1 490
Букет роз

51 красная под ленту c доставкой в Москве

2 990
Букет роз

51 шикарная микс в коробке с доставкой

2 790
Букет роз

Цветы с доставкой “Любимой мамочке” в Москве

1 490
Букет роз

11 роз белых с писташ

990
Букет цветов

“Летний день” с доставкой в Москве

1 690
Букет из роз и гортензий

Доставка цветов “Любезный прованс “

3 490
Букет розовых роз

Композиция из 19 розовых розочек сорта Аква (Голландия)

1 690
Букет роз

Цветы с доставкой “Рэд Наоми в нежной упаковке”

1 490
Букет гербер

Доставка цветов ” Солнечное утро”

990
Купить цветы "Альстромерия" с доставкой

Купить цветы “Альстромерия” с доставкой

1 290
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Классические композиции

Композиция из кустовых poз бело-розовых

Композиция из кустовых poз бело-розовых

2 190
цветы в коробке

Цветы с доставкой “Королевский жест”

2 790
Букет роз

Доставка цветов “Нежно-розовые кустовые розочки”

1 190
Цветы в коробке

Коробка “Осеннее настроение” с доставкой в Москве

1 890
Гортензии Микс

Композиция “Микс” с гортензиями с доставкой в Москве

2 490
Букетик из 9 розовых пионов Голландия

Букетик из 9 розовых пионов Голландия

2 750
51 желтый тюльпан

51 желтый тюльпан с доставкой в Москве

1 990
Букет из роз, лаванды, хлопка и хризантемы

Композиция “Воздушные облака”

1 490
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Акции до конца недели
Букет роз

25 красно – белых импортных розочек в красивой упаковке в...

1 490
Цветы в коробке

Недорогое”Нежное чудо” в коробке

1 990
Недорогой букетик "Сила притяжения"

Недорогой букетик “Сила притяжения”

990
Недорогие цветочки "Заветный миг"

Недорогие цветочки “Заветный миг”

990
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Улыбки наших клиентов:
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Эмоции наших клиентов:
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Сергей
8 марта 2020 года
5 звезд доставки цветов
Заказывал цветы с доставкой для супруги в данном сервисе. Цветы были свежие и недорогие с доставкой. Доставили быстро для Москвы. Рекомендую 👍
Главная
Мария
29 марта 2020 года
5 звезд доставки цветов
Заказывала цветочки на 8 марта для мамы. Долго не могла определиться с выбором , консультант порекомендовала красивую и недорогую композицию с доставкой) очень понравился букет, лучшая доставка в Москве😌
Главная
Александр
17 марта 2020 года
5 звезд доставки цветов
Заказываю уже не первый раз, всегда отличные цветы с доставкой по Москве, хороший сервис, на высоте! Вежливые менеджеры, недорого, подробно всё рассказали, единственный минус курьер заранее не позвонил, но приехал в назначенные сроки
Главная
Иван
16 марта 2021 года
5 звезд доставки цветов
Заказывал через сайт в день рождения мамы, в глаза не видел цветочков и очень боялся что будет подстава. В день доставки курьер приехал ровно в 14:00, что конечно удивило (пунктуально получилось), в дальнейшем увидел сами цветы и они порадовали не только получателя, но и меня.
Главная
Анна
6 апреля 2021 года
5 звезд доставки цветов
Потрясающая служба доставки цветов! Уже не первый год пользуюсь услугами, всегда большой ассортимент цветов, приятные операторы и, что немало важно, приветливые курьеры. Спасибо!!!
Главная
Евгений
13 марта 2021 года
5 звезд доставки цветов
Заказал букeтиk цветов любимой жене с доставкой. Качество обслуживания сервиса меня порадовало. Менеджера вежливые и помогли мне определиться с выбором бyкeтa. Курьер доставил цветы вовремя, как и договаривались. Хороший сервис доставки цветов и очень недорого. Рекомендую!
Смотреть еще 1389 отзыва...
Сервис по доставке цветов «Цветы Тут» - это высокое качество цветов, быстрая доставка в Москве и приятные недорогие цены.
Чем занимается наша компания?
  • Если Вашему любимому человек необходимо подарить цветы, но физически вы это не можете сделать, на помощь приходит наша компания, которая выполнит доставку цветов с высоким уровнем обслуживания. 
  • Если Вы хотите доставить близкому или коллеге цветы, то мы рекомендуем делать выбор в пользу нашего сервиса с недорогими ценами,  так как наши цены на цветы ниже на 30% чем у розничных цветочных магазинах 
  • Оказать знак внимания потенциальным партнерам для повышения лояльности, мы активно сотрудничаем с крупными и малыми корпоративными клиентами.
  • Заставим улыбнуться во время обычного рабочего дня, ведь улыбки близких людей – это самое дорогое.
Наша миссия – сделать покупку и доставку цветов простой и приятной, для того, чтобы дарить улыбки и радость получателю и заказчику недорого.
Скидка 5% при подписке на наши акции
Скидка 5% при подписке на нашу страницу в instagram
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