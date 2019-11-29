Доставка цветов в Москве
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Вежливых курьера в маске
Улыбки наших клиентов:
Эмоции наших клиентов:
Сергей
8 марта 2020 года
Заказывал цветы с доставкой для супруги в данном сервисе. Цветы были свежие и недорогие с доставкой. Доставили быстро для Москвы. Рекомендую 👍
Мария
29 марта 2020 года
Заказывала цветочки на 8 марта для мамы. Долго не могла определиться с выбором , консультант порекомендовала красивую и недорогую композицию с доставкой) очень понравился букет, лучшая доставка в Москве😌
Александр
17 марта 2020 года
Заказываю уже не первый раз, всегда отличные цветы с доставкой по Москве, хороший сервис, на высоте! Вежливые менеджеры, недорого, подробно всё рассказали, единственный минус курьер заранее не позвонил, но приехал в назначенные сроки
Иван
16 марта 2021 года
Заказывал через сайт в день рождения мамы, в глаза не видел цветочков и очень боялся что будет подстава. В день доставки курьер приехал ровно в 14:00, что конечно удивило (пунктуально получилось), в дальнейшем увидел сами цветы и они порадовали не только получателя, но и меня.
Анна
6 апреля 2021 года
Потрясающая служба доставки цветов! Уже не первый год пользуюсь услугами, всегда большой ассортимент цветов, приятные операторы и, что немало важно, приветливые курьеры. Спасибо!!!
Евгений
13 марта 2021 года
Заказал букeтиk цветов любимой жене с доставкой. Качество обслуживания сервиса меня порадовало. Менеджера вежливые и помогли мне определиться с выбором бyкeтa. Курьер доставил цветы вовремя, как и договаривались. Хороший сервис доставки цветов и очень недорого. Рекомендую!
Сервис по доставке цветов «Цветы Тут» - это высокое качество цветов, быстрая доставка в Москве и приятные недорогие цены.
Чем занимается наша компания?
- Если Вашему любимому человек необходимо подарить цветы, но физически вы это не можете сделать, на помощь приходит наша компания, которая выполнит доставку цветов с высоким уровнем обслуживания.
- Если Вы хотите доставить близкому или коллеге цветы, то мы рекомендуем делать выбор в пользу нашего сервиса с недорогими ценами, так как наши цены на цветы ниже на 30% чем у розничных цветочных магазинах
- Оказать знак внимания потенциальным партнерам для повышения лояльности, мы активно сотрудничаем с крупными и малыми корпоративными клиентами.
- Заставим улыбнуться во время обычного рабочего дня, ведь улыбки близких людей – это самое дорогое.
Наша миссия – сделать покупку и доставку цветов простой и приятной, для того, чтобы дарить улыбки и радость получателю и заказчику недорого.